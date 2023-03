JN Hoje às 22:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogo deste domingo entre o Marinhais e o Espinheirense, a contar para a 20ª jornada da Série A na segunda divisão distrital de Santarém, ficou marcado por uma agressão a um jogador.

Depois de um lance nos últimos minutos da segunda parte, o guarda-redes Francisco Lacão agrediu o avançado Gonçalo Martins, pontapeado o adversário várias vezes.

A partida, realizada no Campo Nº1 do Complexo Desportivo Municipal de Marinhais, terminou com a vitória do Espinheirense, por 2-0.

PUB

Veja o momento: