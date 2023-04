Guarda-redes que agrediu avançado suspenso por um ano

O guarda-redes do Marinhais Francisco Lacão foi suspenso por um ano na sequência de ter agredido um avançado do Espinheirense, num jogo da Associação de Futebol de Santarém.

O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém aplicou uma suspensão de um ano ao guarda-redes do Marinhais Francisco Lacão, que agrediu ao pontapé o avançado do Espinheirense Gonçalo Martins, durante o jogo entre ambas as equipas a 5 de março.

Para além da suspensão de Francisco Lacão, o Marinhais também foi punido com uma derrota por 3-0, uma multa de 300 euros e um jogo à porta fechada.

Na altura, após o pontapé, gerou-se uma grande confusão no relvado o que levou a mais agressões. Na sequência do caso, Francisco Lacão pediu desculpa "a todos os intervenientes" e anunciou o fim da carreira.