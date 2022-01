Bruno Monteiro, o guarda-redes repetente na arte de marcar golos

José Pedro Gomes Ontem às 23:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Bruno Monteiro festejou pela segunda vez na carreira o invulgar feito de faturar na baliza adversária, voltando a vestir a pele de herói num jogo da UD Lavrense.

Se marcar um golo ao longo da carreira é algo invulgar para um guarda-redes, marcar dois é ainda mais raro. Bruno Monteiro, que defende a baliza da UD Lavrense, desafiou todas essas probabilidades, e depois de se estreado com veia goleadora em 2016, voltou no passado fim de semana a mostrar dotes na finalização, apontando um dos golos da vitória (4-1) da equipa sobre o Leverense, na Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto.

"Da última vez foi mais pensado, porque aproveitei o vento na sequência de um livre. Agora, foi de baliza a baliza, porque recebi a bola de um colega que estava a ser pressionado e tive a felicidade do pontapé sair forte", explicou, ao JN, Bruno Monteiro.