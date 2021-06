Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:01 Facebook

O guarda-redes da Seleção Nacional vai reforçar o Bétis até 2026. Com passagens pelo Nacional e Granada, começa assim a sexta época em Espanha, onde já realizou mais de 120 jogos.

Rui Silva, que está com a Seleção no Euro 2020 (foi titular frente a Israel), vai juntar-se a William Carvalho no Real Bétis.

O anúncio foi feito esta tarde pelo clube de Sevilha, através das redes sociais.