Guarda-redes Sub-23 do Lixa internado nos Cuidados Intensivos após choque em campo

Bruno Costa, guarda-redes da equipa sub-23 do Lixa, está internado nos Cuidados Intensivos do Hospital São João, no Porto, depois de sofrer uma lesão grave no jogo com o Nun'Álvares, ao chocar com o adversário.

O jogo em Recarei, no concelho de Paredes, entre o Lixa e o Nun'Álvares, no campeonato de Esperanças da AF Porto, no sábado, ficou marcado pela lesão grave de Bruno Costa, depois de um choque com um avançado. Segundo apurou o JN, o guarda-redes, que foi prontamente assistido pela equipa médica do clube, esteve quase uma hora à espera de assistência do INEM.

António Novais, vice-presidente do Lixa, confirmou ao JN que o jogador está nos Cuidados Intensivos e ainda não há nenhuma atualização sobre o estado de saúde.