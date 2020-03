Guarda-redes usa cábula para defender penáltis frente ao Tottenham

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 12:16 Facebook

Tim Krul, guarda-redes do Norwich, utilizou uma cábula na sua garrafa de água com indicações de como defender os penáltis.

O Tottenham de José Mourinho enfrentou, quarta-feira à noite, o Norwich, em jogo da Taça de Inglaterra. O encontro teve de ir ao desempate por grandes penalidades e esse foi o grande momento de Tim Krul.

O guarda-redes tinha escrito uma cábula na garrafa de água, com nome dos batedores de penálti do Tottenham e uma indicação do que fazer para cada um deles.

Tim Krul defendeu duas grandes penalidades (incluindo a do português Gedson Fernandes) e ajudou o Norwich a eliminar o Tottenham da Taça de Inglaterra.

Esta já não é a primeira vez que o guardião brilha num momento semelhante. No Mundial de 2014, a Holanda foi ao desempate por grandes penalidades frente à Costa Rica. O guarda-redes titular, Jasper Cillessen, foi substituído aos 120 minutos por Tim Krul, para que este fosse defender os penáltis.

O holandês falou com todos os marcadores e movimentou-se na área para fazer jogos psicológicos com os jogadores. Atirou-se para o lado da bola em todos os remates e defendeu dois, apurando a Holanda para as meias-finais.