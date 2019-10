Guarda-redes viu o cartão vermelho mais rápido da história da liga turca

Nuno Barbosa Hoje às 17:08 Facebook

Serkan Kirintili, guarda-redes do Konyaspor, protagonizou um momento insólito, ao cometer uma infração, aos 13 segundos de jogo, que lhe rendeu o cartão vermelho direto, na receção ao Yeni Malatyaspor.

O jogo fechava a oitava jornada da Super Liga turca, esta segunda-feira, e permitiu que Serkan Kirintili entrasse no "Guiness Book" daquele campeonato, que nunca tinha visto uma expulsão tão rápida.

Com menos um jogador desde fase tão precoce do jogo, o Konyaspor acabou por perder, por 2-0, e caiu da 4.ª para a 8.ª posição da tabela classificativa.

Em traços gerais, o jogo começou, bola cá, bola lá, e surge um passe para as costas da defesa da equipa da casa. O guarda-redes saiu da área e foi intercetar a bola com as mãos. O árbitro não teve dúvidas, o próprio infrator também não, pois já ia a caminho dos balneários quando o juiz ergueu o cartão vermelho.

Quando "caiu na real" relativamente ao erro que havia cometido, o guarda-redes até escondeu a cara com a camisola, ficando a ideia de que não conseguiu conter as lágrimas.