Guardião Kovacevic continua na agenda do Benfica

Estrutura encarnada segue com atenção o crescimento do guarda-redes do Raków, da Polónia. Schmidt conhece bem

Vladan Kovacevic, guarda-redes bósnio do Raków, segundo classificado da Liga polaca, mantém-se na agenda dos encarnados, sabe o JN. O clube da Luz não desistiu da ideia de contratar o guardião, de 24 anos, e pode avançar com um plano na abertura do mercado, em janeiro, ou no final da época.

O Benfica apontou a mira ao bósnio, bem conhecido de Roger Schmidt, que, ao comando do PSV, já tinha solicitado a sua aquisição.