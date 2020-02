Guardiola acredita que "Messi vai acabar a carreira no Barcelona"

Hoje às 15:00 Facebook

O treinador do Manchester City, Pepe Guardiola, acredita que Lionel Messi permanecerá no Barcelona, quebrando o silêncio sobre uma eventual saída do argentino, que tem sido associado aquele clube inglês.

Messi sempre demonstrou vontade de terminar a carreira no clube catalão, no entanto, tem uma cláusula que o permite sair a custo zero no final de cada temporada.

Um dos clubes a que foi associado foi ao Manchester City, treinado por Pep Guardiola. O treinador espanhol já reagiu e descartou essa possibilidade: "Messi é jogador do Barcelona e por lá ficará. É esse o meu desejo e não vou falar de jogadores de outros clubes. Acredito que acabará ali a carreira".

Nos últimos dias, têm surgido rumores sobre o divórcio entre Lionel Messi e o Barcelona, devido ao período conturbado que o clube tem vivido. O astro argentino criticou as declarações do diretor desportivo Éric Abidal.

Segundo a imprensa espanhola, além dos resultados negativos e da instabilidade dentro do plantel, essa terá sido a principal razão para o descontentamento do craque do Barcelona.