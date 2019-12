Guardiola comete gafe e diz que treina o Bayern de Munique

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Após a goleada (4-1) do Manchester City frente ao Burnley, para a liga inglesa, Pep Guardiola cometeu uma gafe: por momentos, acho que estava a treinar o Bayern Munique.

Na conferência de imprensa a seguir ao jogo, o treinador espanhol comentava a contratação de Rodrigo quando, sem querer, disse que o jogador tinha sido uma boa contratação para o Bayern Munique, clube que orientou entre 2013 e 2016 antes de assinar pelos "citizens".

"Acho que ele se ajusta de forma perfeita a esta Liga e que o Bayer Munique... ah, o Bayern Munique, o Manchester City contratou um jogador incrível para os próximos anos. Bayern Munique, what the f***? Não sei no que estava a pensar...", disse entre risos.

Veja o momento: