Guardiola diz que jogadores vão voltar "mais gentis e mais gordos"

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, disse, num vídeo divulgado nas redes sociais do atual campeão inglês, que tem saudades do futebol e aconselhou as pessoas a permanecerem em casa.

"Temos saudades do futebol, temos saudades da vida que tínhamos antes, mas agora é temo de ouvir e seguir os conselhos dos cientistas, médicos, enfermeiros... Vocês são a minha família do futebol e vamos fazer tudo o que for possível para vos fazer sentir melhor", começou por dizer Pep Guardiola.

O técnico dos citizens, aproveitou ainda para de forma bem disposta brincar com o regresso dos jogadores à competição. "Voltaremos mais fortes, melhores, mais gentis e um pouco mais gordos. Mantenham-se em casa, mantenham-se seguros", concluiu.