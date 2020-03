Guardiola e os jogos à porta fechada: "Não faz sentido jogar"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:07 Facebook

O treinador do Manchester City mostrou estar contra os jogos à porta fechada, devido ao surto do coronavírus, sublinhando que tal medida "não faz sentido".

"O futebol funciona sem adeptos? Se as pessoas não podem vir, não faz sentido jogar. Vamos continuar o nosso trabalho, mas eu não gostava de fazer isso às pessoas. Estamos conscientes disso porque já aconteceu em Itália. A liga está suspensa e em Espanha as próximas duas semanas serão à porta fechada. Vai acontecer aqui também", começou por dizer o técnico catalão na conferência de antevisão ao duelo frente ao Arsenal, da 28.ª jornada da Liga.

Apesar de não apoiar a medida, Pep Guardiola garante que vai seguir as instruções do governo.

"É pior jogar futebol sem os adeptos? Nós fazemos o nosso trabalho para as pessoas e, se elas não podem assistir, não faz sentido. Não gostava de jogar na Liga inglesa, na Liga dos Campeões ou nas Taças sem adeptos. Mas vamos seguir as instruções do governo. Não sei até que ponto faz sentido", acrescentou.