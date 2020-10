Guardiola elogia reforço do Benfica

Hoje às 10:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador do Manchester City destaca o espírito de sacrifício de Otamendi, central argentino que volta ao futebol português.

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, não se esquece do desempenho de Otamendi ao longo da temporada de 2017/18. "Na época em que fomos campeões com 100 pontos foi incrível. Jogou com o tornozelo aberto, tinha 20 pontos. Tem uma mentalidade enorme", destacou o técnico sobre o mais recente reforço do Benfica.

"Só tenho de agradecer-lhe por ter sido parte fundamental no êxito que tivemos nos últimos anos. Desejo-lhe o melhor, porque será sempre alguém que recordarei neste clube", adiantou ainda Guardiola.

Otamendi, de 32 anos, assinou esta semana contrato com o Benfica, envolvido na transferência de Rúben Dias para o Manchester City. O defesa central argentino regressa ao futebol português depois de ter representado o F. C. Porto. Antes da experiência no futebol inglês atuou no Valência, em Espanha.