Guardiola quer contar com Bernardo mas diz-se preparado para tudo

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, voltou a insistir que quer contar com Bernardo Silva esta temporada, mas se chegar uma proposta e o português quiser sair, aceitará o cenário com naturalidade.

Na antevisão à jornada inaugural da Premier League, na qual o Manchester City defronta o West Ham, no dia 7 de agosto, o inevitável tema de mercado voltou a centrar atenções.

Coerente no discurso, Pep Guardiola repetiu a ideia de que pretende contar com Bernardo Silva esta temporada, mas a concretização desse desejo não depende apenas de si.

"Quero os melhores jogadores e que o Bernardo fique, a 100%. Mas, ao mesmo tempo, se ele quiser sair, se surgir uma proposta e se os clubes chegarem a acordo, as coisas podem mudar", admitiu o treinador espanhol.

"Pelo que sei, o clube não recebeu qualquer proposta. O Bernardo é um jogador importante, tem treinado bem e está preparado para jogar no domingo", acrescentou Guardiola.