Guardiola vence corrida contra Marco Silva e ultrapassa Mourinho

O treinador do Manchester City venceu a disputa de treinador do ano da Liga inglesa e derrotou o português do Fulham.

Mais uma vez, Pep Guardiola é eleito o treinador do ano da Liga inglesa. O espanhol venceu a corrida contra o português Marco Silva, do Fulham, Mikel Arteta, do Arsenal, Eddie Howe, do Newcastle, Unai Emery, do Aston Villa, e Roberto De Zerbi, do Brighton.

O português Marco Silva foi nomeado para o prémio após uma boa época à frente do Fulham. No seu primeiro ano como treinador da equipa londrina, Marco Silva levou o clube ao 10.º lugar, sem risco de despromoção para quem veio da segunda liga esta época.

Pep Guardiola e o seu Manchester City venceram, mais uma vez, o campeonato inglês. É a sexta conquista do espanhol em oito anos no comando dos "citizens". Nesta época, o treinador liderou uma corrida de recuperação do City depois de ver-se a cinco pontos do líder Arsenal até à ronda 29. A equipa de Manchester ficou mais de três meses sem perder na liga e conquistou o título.

Esta é a quarta vez que Guardiola vence o prémio de treinador do ano em Inglaterra. O espanhol ultrapassa o português José Mourinho e o francês Arsène Wenger, ambos com três, no segundo posto, tendo à sua frente apenas Sir Alex Ferguson (11).