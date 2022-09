Guarin surge a chorar nas redes sociais: "Quero mostrar-me como sou"

JN Hoje às 18:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Fredy Guarin, antigo médio colombiano que brilhou com a camisola do F. C. Porto entre 2008 e 2011, publicou uma fotografia em que surge a chorar, acompanhada de um texto em que lamenta os "vícios, erros e pecados" cometidos nos últimos anos.

"Hoje quero mostrar-me como sou, de coração aberto", começa por referir Guarin, que garante não partilhar aquela imagem forte para que sintam "pena" de si, "nem para ganhar seguidores".

"Faço-o com a intenção de que toque pelo menos uma pessoa. Estas lágrimas que veem são de um homem cheio de vícios, erros, pecados e muitas mais coisas. Deus já me perdoou, eu já me perdoei", acrescenta o antigo futebolista, hoje com 36 anos.

PUB

Fredy Guarin, já retirado do futebol, foi notícia, em 2021, por ter sido detido, em casa dos pais, acusado de violência doméstica.

Ao longo da carreira, Guarin foi 58 vezes internacional pela seleção da Colômbia, tendo atuado em clubes como o F. C. Porto, o Inter de Milão, o Shangai Shenhua e o Vasco Gama. O médio terminou a carreira nos colombianos do Millonarios, no ano passado.