Guedes entra na novela entre Sevilha e Jesús Corona

Andaluzes ainda não desistiram do mexicano, mas já estudam alternativas perante o arrastar do processo.

A transferência de Jesús Corona para o Sevilha continua sem ter fumo branco e, apesar de o clube andaluz continuar interessado no extremo dos dragões, o arrastar do processo leva a equipa de Julen Lopetegui a estudar alternativas. Gonçalo Guedes, internacional português do Valência, foi colocado na órbita dos andaluzes e, apesar de ser um jogador bem mais caro que o mexicano, fontes do clube afirmam que, neste momento, é uma "hipótese mais provável".

Jesús Corona é, como se sabe, um pedido expresso de Julen Lopetegui e a Direção do Sevilha quer cumprir o desejo, mas as negociações com o F. C. Porto não sofreram grandes evoluções nos últimos dias. Segundo apurou o JN, poderá tratar-se de uma estratégia do clube do Sul de Espanha: à medida que o mercado de verão se aproxima do fim, o Sevilha espera que o F. C. Porto baixe a fasquia dos 12 milhões de euros pelos 65% do passe que tem do atleta, uma vez que alguns dirigentes entendem tratar-se de um valor muito elevado para um atleta em fim de contrato.