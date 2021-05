"Guerra britpop" no Dragão: Irmãos Gallagher e Damon Albarn na final da Liga dos Campeões

Rui Pedro Pereira Hoje às 19:20 Facebook

Os artistas dos Oasis e dos Blur, as bandas "britpop" mais famosas na década de 90, estiveram na final da Liga dos Campeões a assistir ao Chelsea-Manchester City. Damon Albarn foi o único a sorrir com a vitória dos "blues".

Eles "odeiam-se" há quase 30 anos, desde que as bandas que lideravam em Inglaterra assumiram o protagonismo da cena "britpop", nos anos 90, e a rivalidade continuou neste sábado no Estádio do Dragão, na final da Liga dos Campeões, na qual o Chelsea bateu o Mancheter City por 1-0. Entre os cerca de 16 mil adeptos ingleses que estiveram na casa do F. C. Porto, reencontraram-se, em lados opostos da bancada, Liam Gallagher, vocalista dos Oasis e adepto dos "citizens", e Damon Alborn, o rosto mais conhecido dos Blur e fanático do Chelsea, que acabou por sorrir com o triunfo na final da Champions.

Já se sabia que Liam vinha a Portugal depois do apelo feito há duas semanas. "Porto, sou eu, o homem da Wonderwall (hit de 1995 dos Oasis). Deixem-me entrar!", escreveu, na altura, nas redes sociais. E, por imagens entretanto publicadas em vários perfis de Instagram, ficou a saber-se que também Damon Albarn estava na cidade a beber uma cerveja na Rua das Flores, ao lado de uma imagem do seu "manager" de sempre, Craig Duffy, que foi também agente dos Duran Duran e morreu há uma semana num acidente de viação.

Como não há duas sem três, também o irmão de Liam Gallagher - Noel, que é, também, o seu ódio de estimação -, esteve no Dragão, mas a comentar o jogo para a estação televisiva CBS. Um desafio "britpop" que, 30 anos depois, sorriu aos Blur.