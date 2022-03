Guerras, polémicas, o reerguer da Ferrari e as dificuldades de Hamilton

Vasco Samouco Hoje às 11:03, atualizado às 11:29 Facebook

Após dois Grandes Prémios, a nova temporada já tem muito que contar, dentro e fora das pistas, até o despedimento de um piloto russo e a "intromissão" da modalidade num conflito no Médio Oriente.

A nova época da Fórmula começou bem no seio do Médio Oriente, dividindo-se entre os abastados Bahrein e Arábia Saudita. Dois fins de semana carregados de emoção e resultados surpreendentes, que aumentam as expectativas para um Mundial tão ou mais (se é que é possível) emocionante do que o do ano passado, cujo título foi decidido na última volta da última corrida, com Max Verstappen a levar a melhor sobre Lewis Hamilton, num epílogo que fez correr muita tinta.

E se a temporada passada acabou com doses industriais de polémica, a atual começou da mesma maneira: a diferença é que desta vez, ela (a polémica) tem ficado fora do asfalto.