Guerreiro e Trincão dispensados da seleção. Nelson Semedo convocado

Fernando Santos foi obrigado a voltar a mexer na lista de convocados. Raphael Guerreiro e Francisco Trincão foram, esta quarta-feira, dispensados da seleção nacional. Nelson Semedo foi chamado.

Depois de Domingos Duarte e Rafa Silva terem sido dispensados, devido a lesão, Trincão e Raphael Guerreiro também foram obrigados a deixar a seleção. O jogador do Wolverhampton, que foi chamado depois das duas primeiras baixas, testou positivo para a covid-19 e o atleta do Borussia Dortmund está com problemas físicos.

Trincão e Raphael Guerreiro foram esta quarta-feira dispensados dos trabalhos da Seleção Nacional. Guerreiro apresentou queixas durante a sessão de trabalho realizada esta quarta-feira na Cidade do Futebol e o exame médico a que se submeteu confirmou que não estaria disponível a tempo dos jogos frente a Catar e Luxemburgo. Francisco Trincão deixou o estágio da Seleção Nacional depois de ter acusado positivo à covid-19, informou a FPF.

Portugal defronta, este sábado, o Catar e, na terça-feira, o Luxemburgo, no Estádio do Algarve.