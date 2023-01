Guerreiros agarram brinde e ficam à espera do dérbi

João Faria Ontem às 22:47 Facebook

Golo caricato de Vitinha aos oito segundos da segunda parte, após saída de bola do... Boavista, resolve jogo emotivo. Arsenalistas pressionam Benfica e lucrarão sempre algo do jogo da Luz

Depois das emoções fortes do dérbi com o Vitória de Guimarães que lhe valeu a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal, o Sporting de Braga voltou a sofrer para vencer o Boavista e consolidar o segundo lugar no campeonato, mas acabou por garantir os três pontos em disputa, num jogo difícil, como a própria margem mínima do resultado final bem ilustra.

Desta feita, valeu à equipa de Artur Jorge um lance incrível, digno de figurar nas resenhas das jogadas mais inusitadas da Liga. Recomeço do jogo, saída de bola para o Boavista, mas Bruno Onyemaechi calculou mal o passe e Abascal estava distraído. Vitinha intercetou a bola na área e aproveitou para marcar e decidir, logo aí, o jogo.