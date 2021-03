Guerreiros com pressa de se irem deitar

João Faria Hoje às 00:25 Facebook

Boa entrada ajuda arsenalistas a controlar o jogo e a reação vitoriana. Abel Ruiz assiste e marca golaço, num dérbi minhoto para notívagos

Para os guerreiros, foi uma espécie de dois em um. O Sporting de Braga bateu o Vitória de Guimarães, no sempre frenético dérbi minhoto e voltou à segunda posição na Liga, que nesta época vale o acesso direto à próxima Champions. Já os vitorianos que, tal como na primeira volta, foram batidos pelo velho rival regional, permanecem no sexto lugar, a seis pontos da zona europeia.

Num dérbi minhoto que começou a umas tardias 21.45 horas e terminou a faltar 18 minutos para a meia noite, o cartaz noturno correspondeu às expectativas, com mais Braga do que Vitória e um triunfo bracarense inquestionável.

A equipa de Carlos Carvalhal dominou o jogo desde os momentos iniciais, marcou cedo e chegou ao intervalo com uma vantagem de dois golos sem resposta, que seria ampliada perto do fim.

Na sequência de um lançamento de Sequeira, Abel Ruiz, à segunda tentativa, serviu Lucas Piazon e o brasileiro desfez o nulo, ao quinto minuto da partida.

O 2-0 apareceu ainda antes do descanso. Abel Ruiz, assistido por Ricardo Horta, ultrapassou a defesa vitoriana com classe e disparou, assinando um bom golo.

Pelo meio, os guerreiros marcaram outro golo, na sequência de um canto, mas Bruno Rodrigues, autor do tento, estava em fora de jogo, sancionado pelo VAR.

No segundo tempo, o Vitória procurou reentrar na discussão do desafio. Edwards e Bruno Duarte tiveram boas chances para reduzir, sem sucesso. No lado contrário, Abel Ruiz (55), voltou a marcar, mas estava deslocado e o golo foi bem anulado.

Na reta final, os vimaranenses acentuaram o esforço para ainda retirar algo de positivo do dérbi. Mas aí prevaleceu a boa organização local. A cinco minutos do fim, Sporar fechou as contas do dérbi, estreando-se a marcar pelo Braga, após uma desmarcação de João Novais. E os arsenalistas lá se foram deitar, som um sorriso nos lábios...