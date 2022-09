Guerreiros deixam Dragão em estado de alerta

Desde que Sérgio Conceição é treinador, Braga foi a equipa que mais vezes ganhou no palco portista, mas o saldo ainda é muito positivo para o campeão.

A Liga regressa na sexta-feira e a oitava jornada tem um duelo importante agendado para a Invicta. A cinco pontos do líder Benfica e a três do Braga, os dragões recebem a equipa arsenalista, que ainda não sofreu qualquer derrota no campeonato e é a formação nacional que mais vezes venceu no terreno portista desde que Sérgio Conceição é treinador.

O treinador campeão nacional assumiu os destinos azuis e brancos em 2017/18 e, até agora, só um clube português venceu mais do que uma vez no Estádio do Dragão. A proeza é assinada pelo Braga, que ganhou (1-2) na 17.ª jornada de 2019/20, sob o comando de Ruben Amorim, e triunfou (2-3) na meia-final da Taça de Portugal 2020/21, quando os guerreiros eram treinados por Carlos Carvalhal.