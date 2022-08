Guerreiros e dragões entraram de pontaria afinada

Braga soma 11 golos em três jornadas e é o melhor ataque da Liga. F. C. Porto tem média de três tentos marcados por jogo. Benfica um pouco abaixo disso.

Colocar a bola no fundo das redes não tem sido tarefa muito complicada para o Braga e o F. C. Porto no arranque desta temporada. Os bracarenses possuem o melhor ataque da Liga, após as três primeiras jornadas, tendo anotado 11 golos - três contra o Sporting e o Famalicão e cinco frente ao Marítimo -, o que se traduz numa média de 3,67 tentos por jogo. A melhor réplica aos guerreiros neste campeonato é dada pelo F. C. Porto, que marcou igualmente cinco ao Marítimo e três ao Sporting, mas apontou apenas um ao Vizela, média redonda de três golos por jogo, que assim se mantém se contabilizados os três tentos ao Tondela na Supertaça.

O registo goleador dos comandados de Artur Jorge é o melhor de toda a história do emblema minhoto e é apenas a segunda vez no século XXI que uma equipa consegue 11 golos nas três primeiras jornadas. A outra foi o... Rio Ave, em 2014/15.