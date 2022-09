Guerreiros insaciáveis com pitada de sofrimento final

José Pedro Gomes Ontem às 22:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Sporting de Braga soma sexto triunfo consecutivo e reforça estatuto de melhor ataque do campeonato, apesar de ter sido obrigado a arregaçar as mangas perante a reação do Rio Ave

Sexta vitória consecutiva, e quinta para o campeonato, para um Sporting de Braga que está insaciável e ontem, vergou um Rio Ave, que no mesmo palco tinha, há 15 dias, batido o F.C. Porto por um surpreendente 3-1. Com uma entrada de rompante, apontando dois golos em menos de meia hora, os minhotos reforçaram o estatuto de melhor ataque da prova, agora com 21 tentos, mas tiveram de sofrer na etapa complementar, perante um Rio Ave que reagiu na parte final, marcou dois golos e ainda ameaçou o empate.

Vindo da ressaca do primeiro êxito europeu da época, na vitória (2-0), sobre os suecos do Malmo, o conjunto orientado por Artur Jorge, que mudou três peças no onze, fazendo entrar Tormena, Iuri Medeiros e Simon Banza para os lugares de Paulo Oliveira, Diego Lainez e Abel Ruiz, entrou a todo o gás, e, logo aos nove minutos, Al Musrati, ex-Rio Ave, inaugurou de cabeça o marcador.