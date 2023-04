Guerreiros só marcaram passo com os gansos

Minhotos reencontram adversário que venceu na pedreira. Pleno já com sete equipas da Liga.

A equipa arsenalista, que soma 65 pontos na Liga, só ainda não pontuou frente ao Casa Pia, adversário que vai reencontrar depois de amanhã (20.15 horas), no Estádio Nacional, em Oeiras, em jogo da 29.ª jornada.

Na partida da primeira volta, a 6 de novembro, o Braga perdeu em casa por 0-1, com golo de Rafael Martins.

A derrota com os gansos foi um dos três desaires que o Braga sofreu na primeira volta. Os restantes foram na visita ao F.C. Porto (1-4), com empate (0-0) na pedreira, e na receção ao Chaves (0-1), com posterior êxito em Trás-os-Montes (2-1).

Já em relação às duas derrotas sofridas na segunda volta (Sporting, 0-5 e Vitória de Guimarães, 1-2, ambas fora), o Braga já pontuara com esses opositores na etapa inicial da prova, casos de Sporting (3-3) e Vitória de Guimarães (1-0),com ambos os jogos na pedreira.