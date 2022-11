Guerreiros suam em jogo de loucos

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 20:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Minhotos estiveram a perder, deram a volta e terminaram com nove. Algarvios falharam penálti aos 90+12 minutos

Impróprio para cardíacos é a melhor definição para o encontro entre o Portimonense e o Braga. Os arsenalistas venceram os algarvios por 2-1, depois de estarem a perder ao intervalo. O jogo teve dez minutos de compensação mas durou até aos 90+14, devido aos quatro minutos que o árbitro perdeu a analisar um lance no VAR. Nesse momento, expulsou Paulo Oliveira e Tormena e assinalou uma grande penalidade a favor do Portimonense, que Paulo Estrela desperdiçou para alegria do presidente António Salvador, na bancada.

O Braga teve uma boa entrada na partida e fez uma primeira parte sempre próxima da baliza do Portimonense. A falta de eficácia veio ao de cima e deu alento à formação algarvia, ao ponto de inaugurar o marcador já perto do intervalo por Ouattara. Já nessa altura, Iuri Medeiros se destacava como um dos jogadores mais interventivos no Braga, com passes precisos e remates perigosos. À passagem do minuto 65 o extremo empatou na marcação de um penálti e Vitinha completou a reviravolta pouco depois, aos 83 minutos.