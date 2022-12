Guerreiros testam o voo invicto da águia

Depois do adeus de ambos os clubes à Taça da Liga, há jogo grande na pedreira. Ricardo Horta em foco.

Depois da paragem para a realização do Campeonato do Mundo do Catar, as emoções da Liga portuguesa estão de volta e a 14.ª jornada tem um jogo grande como cabeça de cartaz. O terceiro classificado Braga recebe o líder Benfica, procurando pôr um travão à invencibilidade das águias em 2022/23.

Bracarenses e lisboetas regressam à principal competição nacional na ressaca das desilusões na Taça da Liga. O Braga foi eliminado nos quartos de final pelo Sporting - goleada, por 5-0, em Alvalade -, enquanto o Benfica ficou pela fase de grupos, depois de ter sido superado, na diferença de golos, pelo Moreirense.