Guifões SC forma talentos no basquetebol quase há 100 anos

Clube de Matosinhos treina em quatro pavilhões e tem cerca de 300 atletas nas camadas jovens.

Na vila de Guifões, em Matosinhos, mora o Guifões Sport Clube. Exclusivamente dedicado ao basquetebol, o emblema matosinhense conta com todos os escalões de baby basket (dos três aos seis anos), mini basket (dos seis aos 12 anos) e restantes camadas jovens até aos seniores. Enraizado numa cultura de basquetebol que começou com um grupo de amigos na década de 1930, o clube assume um papel formador de jovens, não só a nível desportivo como também na transmissão de valores.

Miguel Pinto, diretor de comunicação e imagem do Guifões e responsável pela recente remodelação do Pavilhão Engenheiro António Maia, diz-se "orgulhoso" pelo crescimento da modalidade em Portugal, sentida em particular no Guifões, e sublinha que, na visão do clube, "para dar qualidade de treino aos jovens, é necessário haver condições mínimas" e que o emblema é "o único no Porto que utiliza quatro pavilhões para os treinos", destacando as dificuldades a nível logístico para incluir os quase 300 atletas inscritos e encaixar os vários treinos de todos os escalões, que começam pelos mais novos e acabam com os mais velhos. Com a prática quase diária da modalidade, o Guifões tornou-se a segunda casa para vários jovens basquetebolistas e para os seus pais.