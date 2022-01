Guilherme Gonçalves conquista medalha de ouro em karaté

JN Hoje às 16:46 Facebook

O karateca conquistou o primeiro lugar na cidade de Acapulco, no México.

Guilherme Soares sagrou-se campeão em Kumite Júnior (-68kg), no Karate 1 - Youth League. Esta competição realizou-se na cidade de Acapulco, no México, e contou com 385 atletas em prova oriundos de 30 países.

O atleta do Braga conquistou a Medalha de Ouro, tendo sido o único português em prova. O Gverreiro realizou quatro combates. No total, Guilherme Gonçalves obteve 16 pontos marcados e 1 contra, tendo vencido a final diante da Guatemala por 2-0. Com este resultado Guilherme Gonçalves ascende ao top 5 do ranking mundial da sua

categoria.