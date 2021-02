Guilherme Oliveira conduz sonho luso na F4 espanhola

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 20:34 Facebook

Portugal vai ter mais um representante ao mais alto nível numa categoria de monolugares. Guilherme Oliveira, de 16 anos, natural de Vila Nova de Gaia, vai integrar o Campeonato Espanhol de Fórmula 4, com a FA Racing Team by Drivex, equipa de Fernando Alonso, que venceu esta competição em 2019 com Franco Colapinto ao volante.

Entre títulos nacionais, troféus em Espanha e ainda presenças prestigiantes nos campeonatos internacionais, o piloto gaiense deu nas vistas e iniciou, em 2020, testes de preparação na Fórmula 4, disputando uma corrida, onde foi quarto classificado em estreia na categoria. Com 15 troféus oficiais num espaço de cinco épocas, a ascensão de Guilherme de Oliveira no mundo do desporto motorizado não passou despercebida, com o piloto a receber propostas de praticamente todas as equipas que disputam a F4 espanhola.

A escolha da Synergy Driver Performance, empresa fundada por Duarte Félix da Costa e Gonçalo Gomes que gere a carreira de Guilherme Oliveira, recaiu na FA Racing Team by Drivex, equipa de Fernando Alonso. Para Duarte Félix da Costa, "é um prazer apoiar o Guilherme na ascensão aos monolugares". "Pelo que conquistou no karting e pelo que vimos dele nos testes de Fórmula 4, tem o talento e a determinação para vingar", referiu. Já Miguel Angel de Castro, proprietário da equipa Drivex, revelou que o "namoro com o Guilherme começou no ano passado" e que tanto ele como Fernando Alonso identificaram "de imediato como uma prioridade" a ontratação do piloto luso.

O Campeonato Espanhol de F4 2021 está programado para sete jornadas, cada uma com três corridas, com início em abril e final em novembro. O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, acolhe uma prova, entre 9 e 11 de julho.

Em nome do ídolo

Para Guilherme Oliveira, o salto para a Fórmula 4 é a concretização de um sonho. Ainda para mais tendo como "tutor" o bi-campeão do Mundo de Fórmula 1, Fernando Alonso. "Nos últimos anos tenho trabalhado arduamente e conseguido bons resultados no karting, sempre com o objetivo de dar este salto para a F4. O Fernando Alonso sempre foi o meu ídolo, aliás sempre fui o n.º 14 por inspiração dele", disse. Para o jovem gaiense, o campeonato de Fórmula 4 espanhol possui "um nível muito interessante" e as expetativas são as melhores. "Quero agradecer esta grande oportunidade ao próprio Alonso, ao Miguel Angel de Castro e à Synergy. Estou motivado e com toda a vontade de começar os testes".