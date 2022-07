Guilherme Schettine emprestado ao Grasshoppers

JN Hoje às 15:51 Facebook

Guilherme Schettine, que na época passada foi cedido ao Vizela, volta a ser emprestado pelo Braga, desta feita ao Grasshoppers, da Suíça.

O Braga volta a emprestar o avançado brasileiro Guilherme Schettine. Depois de cedência ao Vizela, o ponta de lança, de 26 anos, vai prosseguir a carreira na liga suíça, ao serviço do Grasshoppers.

O emblema helvético fica com opção de comprar o passe do jogador no final do empréstimo, válido por ano.

Na temporada passada, Schettine apontou nove golos nos 31 jogos que realizou pelo Vizela.