Guimarães vence em Paços de Ferreira

Triunfo na Mata Real (2-1) relança Vitória na corrida pelos lugares de apuramento para a Liga Europa. Paços ainda em zona perigosa.

No jogo que fechou a 24.ª jornada da Primeira Liga, disputado nesta noite de domingo, em Paços de Ferreira, a equipa da casa chegou ao intervalo a ganhar, com um remate de Hélder Ferreira.

No segundo tempo, a equipa minhota deu a volta ao marcador, com dois golos de João Carlos Teixeira.