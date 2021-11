Guiomar Maristany segue em frente no Lousada Open

JN Hoje às 21:05 Facebook

Tenista espanhola teve de se aplicar para eliminar a suíça Naima Karamoko.

A primeira cabeça-de-série do Lousada Indoor Open, a espanhola Guiomar Maristany, viu-se e desejou-se para continuar em prova no encontro com a qualifyier suíça, Naima Karamoko.

A tenista catalã, acompanhada em Lousada pela sua treinadora, a galega Lourdes Dominguez Lino, ex-top 40 WTA, até entrou bem no jogo, vencendo o primeiro set por 6-2. Porém, com Karamoko a servir muito bem e determinada em lutar pelo resultado, Maristany baixou o ritmo e permitiu a recuperação da helvética, que fechou a segunda partida no tie break (7/2). Na "negra", foi novamente Guiomar Maristany a ser mais feliz, e a encerrar o encontro por 6-4.

Agora a tenista do país vizinho terá como adversária Natalia Szabanin. A húngara também foi obrigada a aplicar-se para levar de vencida a qualifyier francesa Diana Martinov, conseguindo-o por 2-6, 6-3 e 6-3.

Pelo caminho ficaram as portuguesas Inês Murta, Maria Santos e Carolina Azadinho. Murta, pouco inspirada na estreia em Lousada, cedeu ante a japonesa Ayumi Koshiishi, sexta favorita, por um duplo 6-3, Maria Santos ofereceu boa réplica a Jasmijn Gimbrere, da Holanda, perdendo por 7-5 e 6-2, enquanto Carolina Azadinho sentiu muitas dificuldades para ousar incomodar a experiente Angelica Moratelli, de Itália, que venceu por 6-0 e 6-0.

A turca Ayla Aksu, oitava cabeça-de-série, aplicou-se para levar de vencida a francesa Amandine Cazeaux, por 6-4, 5-7 e 6-2.