Guitta diz que Sporting usa conquistas prévias na Champions para obter motivação

O guarda-redes brasileiro Guitta considerou que as duas anteriores conquistas do Sporting na Liga dos Campeões de futsal só "instigam para dar um bocadinho mais" na busca de um terceiro título europeu.

"Acho que só nos instiga para dar um bocadinho mais, pois já conhecemos esse sabor e vamos em busca de o conseguir outra vez", afirmou Guitta, aos meios de comunicação do clube leonino, no fim do primeiro treino em Palma de Maiorca, local onde se disputará a final four da prova.

O Sporting prepara o duelo das meias-finais com a equipa belga do Anderlecht, que vai disputar pela primeira vez a final four depois de eliminar, de forma surpreendente, o atual detentor do título, os espanhóis do FC Barcelona, o que faz redobrar os cuidados.

"Independentemente de tudo o que conquistámos, eles já eliminaram o FC Barcelona num grupo muito difícil. Por isso, diria que é 50% para cada lado. Se eles chegaram aqui é porque têm valor, então temos de enfrentá-los como qualquer outra equipa", frisou.

No conjunto adversário, saltam à vista os nomes do guarda-redes Diego Roncaglio, ex-Benfica, e do ala Diogo, que alinhou no Sporting durante quatro temporadas.

Guitta revelou um pouco do que a turma verde e branca está a preparar para esse confronto. "Estamos voltados para as ações e movimentações de cada jogador. Pensamos apenas nesse jogo e em mais nada", apontou, acrescentando: "Definimos com o 'mister' aquilo que vamos fazer. Temos de prestar atenção a tudo e deixar que o 'mister' nos oriente".

O Sporting defronta o Anderlecht na sexta-feira, a partir das 17 horas, seguindo-se o duelo entre Benfica e Palma Futsal, às 20 horas, nas meias-finais da final four. A final joga-se no domingo, às 19 horas, com as partidas a realizarem-se em Palma de Maiorca, em Espanha.