Gulpilhares: fábrica de talentos trabalha sobre rodas

ACD Gulpilhares apoia-se na formação de hoquistas, muitos deles pretendidos por grandes clubes.

Uma visita ao pavilhão do ACD Gulpilhares é suficiente para perceber a paixão com que se vive a modalidade na freguesia de Vila Nova de Gaia. Do hóquei à patinagem artística, criada recentemente, o clube conta com alguns talentos da modalidade e a prestação nos campeonatos de formação, assim como o assédio de outros clubes, é a constatação dessa evidência. O plantel da equipa sénior, quinta classificada na 3.ª Divisão Norte B, é maioritariamente composto por jogadores da formação e é assente no projeto de promoção de jovens que o clube espera crescer e voltar aos grandes palcos.

João Costa, presidente desde 2015 e responsável pela refundação do clube (anteriormente ACR Gulpilhares), destaca com orgulho o palmarés do emblema gaiense e o histórico de ex-jogadores que chegaram à seleção nacional, embora reconheça a crescente dificuldade em segurar atletas, até os mais novos: "Clubes como o Valongo e a Oliveirense têm maior capacidade financeira, até já perdemos jovens de 11 anos que foram receber 250 euros por mês", enquanto no Gulpilhares "os jogadores até aos sub-23 pagam uma mensalidade de 30 euros".