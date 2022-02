Gustavo Assunção ameaça sair de campo por alegados insultos racistas

JN Hoje às 18:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, afirmou que o jogador do clube minhoto quis sair de campo devido a insultos racistas de um adversário.

O jogo entre o Famalicão e o Tondela, que os minhotos venceram (2-1), ficou marcado por um diálogo entre Gustavo Assunção e Rafael Barbosa. O relógio marcava os 90+12 quando o médio do Famalicão teve uma conversa mais acesa com o atleta dos beirões e ameaçou sair de campo. Já na zona de entrevistas rápidas, Rui Pedro Silva, treinador dos minhotos, explicou que o atleta tomou tal atitude devido a insultos racistas e pediu uma "investigação".

"Não estou contente pelo que aconteceu no final do jogo. Não sei o que aconteceu, mas acredito no meu jogador. Confiança total. Se ele diz que recebeu insultos racistas, aquilo deve ser investigado, erradicado. Não faz parte do futebol, disse o técnico.

"Rafael Barbosa disse que não insultou o Gustavo. Estamos com essa versão até à morte"

Já o treinador do Tondela defendeu Rafael Barbosa, garantindo que acredita na palavra do jogador. ""O Rafael Barbosa falou connosco no relvado e perguntámos o que se passou. É um tema sensível e claramente disse que não insultou o Gustavo, garantiu que não disse nada pelo qual possa ser punido. Estamos com a sua versão até à morte", disse o técnico espanhol.

Veja o momento:

PUB

Dois golos no espaço de quatro minutos permitiram, este sábado, ao Famalicão, levar de vencida o Tondela 2-1, em jogo da 24.ª jornada da Liga, afastando-se assim da zona de despromoção. Com esta vitória, o Famalicão sobe ao 11.º posto, com 26 pontos, mais seis do que o Tondela, que ocupa o 16.º lugar, posição que dá acesso ao play-off de manutenção, a ser disputado no final da época com o terceiro classificado da Liga 2.