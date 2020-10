Gustavo Assunção renova contrato com o Famalicão

JN/Agências Hoje às 16:50 Facebook

O Famalicão renovou do contrato por mais um ano com o médio defensivo e capitão Gustavo Assunção, avançou esta sexta-feira o clube minhoto.

"Este é um dia muito importante para o Famalicão. Renovar com o Gustavo Assunção atesta a confiança que temos nele e que o próprio tem em nós. Tem apenas 20 anos, mas já soma 40 jogos com a camisola do Famalicão. O Gustavo Assunção personifica a nossa ambição, que passa por valorizar jogadores jovens, com qualidade e com um grande futuro", observou Miguel Ribeiro, presidente da SAD.

O jogador tinha sido contratado na temporada passada ao Atlético de Madrid, tendo na altura assinado um compromisso até 2024. Agora, o filho de Paulo Assunção, ex-jogador do F. C. Porto, fica vinculado aos minhotos até 2025.

"A qualidade de jogo e a forma como encara diariamente o trabalho e os próprios jogos fizeram com que ele fosse eleito capitão de equipa. Sê-lo, aos 20 anos, revela o que ele é para nós, mas também para o futebol português e mundial", acrescentou.

Já Gustavo Assunção afirmou estar muito feliz: "É um momento de muita felicidade para mim. Devo muito ao clube, presidente e 'mister', por aquilo que me tornei enquanto jogador. É uma grande honra ser capitão de equipa. Vou ajudar os meus companheiros dentro de campo e isso representa uma enorme alegria", sublinhou.

"Ser considerado um jogador à Famalicão, ou seja, com raça e vontade de vencer é muito gratificante", terminou.