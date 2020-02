Gustavo Assunção: "Se fosse espectador estaria muito feliz por ver este jogo"

Nuno Barbosa Hoje às 21:47 Facebook

Nas reações ao triunfo do Benfica, por 3-2, sobre o Famalicão, o médio da equipa minhota fez um grande elogio à qualidade do desafio.

Apesar da derrota, Gustavo Assunção mostrou-se bastante satisfeito com o futebol praticado no relvado da Luz. "Se eu fosse espectador estaria muito feliz por ver este jogo. Nós temos um futebol bonito, gostamos de jogar à bola e foi isso que aconteceu aqui", realçou o médio do Famalicão, na entrevista rápida à Sport TV.

Já Grimaldo foi o homem do Benfica escolhido para comentar a partida e foi, assim, que a analisou: "É mais uma vitória importante, a equipa trabalhou muito, o Famalicão jogou bem à bola, fez um bom jogo mas conseguimos dar a volta, o que foi importante. Reagimos bem ao segundo golo deles e, no último momento, conseguimos a vitória, que é muito importante para a segunda mão".