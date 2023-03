Gustavo Correia nomeado para o F. C. Porto-Estoril

JN Hoje às 14:51 Facebook

O árbitro da Associação de Futebol do Porto, Gustavo Correia, foi nomeado para a partida entre o F. C. Porto e o Estoril.

A partida de abertura da 24.ª jornada da Liga portuguesa, entre F. C. Porto e Estoril, marcada para as 20.15 horas da próxima sexta-feira, terá como árbitro principal Gustavo Correia.

O juiz da Associação de Futebol do Porto terá como assistentes Tiago Costa e Inácio Pereira, enquanto Fábio Melo cumprirá a função de videoárbitro.

Gustavo Correia já dirigiu doze encontros da Liga esta temporada, entre os quais um do F. C. Porto, na receção ao Famalicão, e um do Estoril, em Vila do Conde, frente ao Rio Ave.

F. C. Porto-Estoril:

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Tiago Costa e Inácio Pereira

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Fábio Melo

AVAR: Sérgio Jesus