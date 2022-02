Gustavo Sauer não foi despenalizado do cartão amarelo

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 18:44 Facebook

Médio do Boavista vai falhar o encontro frente ao Vizela.

A Liga Portugal não despenalizou Gustavo Sauer do cartão amarelo exibido frente ao Santa Clara. Com esta decisão, o médio brasileiro vai falhar a receção ao Vizela, marcada para este domingo às 15.30 horas.

"Secção Profissional entende que não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam aqueles relatórios oficiais, pelo que se confirma a factualidade descrita nos relatórios, com as consequências disciplinares previstas no RDLPFP. Mantém-se, assim, inatacável a materialidade subjacente à decisão do árbitro", justificou o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol de forma a manter o castigo.