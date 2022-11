Gustavo Veloso continua na Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados em 2023

Adriano Rocha Ontem às 23:39 Facebook

O espanhol Gustavo Veloso vai manter-se como o diretor desportivo da equipa de ciclismo continental Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados em 2023.

O antigo ciclista, de 42 anos, tentará dar sequência à excelente época de estreia nas novas funções na equipa de Mortágua, depois de ajudado a concretizar um dos grandes sonhos do falecido Pedro Silva, o grande mentor da formação, com a primeira vitória numa etapa da Volta a Portugal, por intermédio de João Matias, logo na segunda tirada. A Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados bisaria na "Portuguesa" dois dias depois, em Viseu, com novo triunfo de João Matias.

"Depois de um grande ano a título individual e coletivo, estou feliz por continuar na equipa. Estou agradecido à Leonor e ao Xavier Silva por confiarem em mim, no meu trabalho e por me abrirem a porta da sua casa como se fosse a minha", afirmou Gustavo Veloso.

O espanhol não esqueceu os ciclistas e restante staff na hora de renovar. "Para mim, o espírito de equipa é fundamental e aqui encontrei uma grande família desportiva. Agradeço a todos os atletas e staff, eles são a base e motor do projeto, trabalharam duro e fizeram o meu trabalho mais fácil e

eficiente. Aos que não continuarão, deixo o meu obrigado; aos que ficam, que este ano seja a continuação do 2022. E a todos o meu agradecimento por me ajudarem a ser melhor treinador e pessoa", vincou.

A temporada de 2023 já mexe e Gustavo Veloso mostra-se confiante e ambicioso. "Vamos encarar 2023 com a mesma filosofia e objetivos, com vontade de trabalhar e continuar a evoluir, dignificando os nossos patrocinadores. Que os nossos adeptos e o chefe Pedro Silva se sintam orgulhosos desta equipa", concluiu.