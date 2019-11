Guti é o substituto de Pedro Emanuel no Almería

Adriano Rocha Hoje às 11:36 Facebook

Rei morto, rei posto no Almería, com o antigo internacional espanhol Guti a ser oficializado, esta terça-feira, como o substituto de Pedro Emanuel no comando do segundo classificado da 2.ª Liga de Espanha.

A chegada de Guti, de 43 anos, foi comunicada poucas horas após o anúncio da saída do português, ainda na segunda-feira, num momento em que o clube regista apenas com uma vitória nos últimos oito jogos no escalão secundário espanhol, onde segue em segundo, com 24 pontos em 14 jornadas.

Antigo jogador do Real Madrid, no qual fez quase toda a carreira, e do Besiktas, Guti vai estrear-se como treinador principal, depois de ter começado a trabalhar nos escalões de formação dos merengues e, na última época, ter sido adjunto no clube turco.

Pedro Emanuel, de 44 anos, havia sido contratado pelo Almería no verão, quando o clube foi adquirido pelo saudita Turki Al-Sheikh, que investiu muito no plantel, com aspirações de subida à liga principal.