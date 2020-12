Há 10 dragões e 12 águias em busca do primeiro título

Nuno A. Amaral Hoje às 09:17 Facebook

Supertaça vai trazer a estreia a uma parte considerável dos plantéis de F. C. Porto e Benfica no que à conquista de um troféu em Portugal diz respeito.

O primeiro troféu da temporada, impedido pela pandemia de se realizar em agosto, como habitualmente, será este ano um presente natalício para F. C. Porto ou Benfica, que se defrontam amanhã, em Aveiro, pela conquista da Supertaça. Para 22 jogadores dos dois plantéis, a prenda será ainda mais especial, por coincidir com o primeiro título no futebol português.

No F. C. Porto, há 10 jogadores que fazem a época de estreia e mesmo os que chegaram de outros clubes ainda não têm troféus no palmarés. São os casos de Cláudio Ramos, Carraça, Zaidu, Nanu, Toni Martínez e Taremi, todos em busca de uma conquista inédita, tal como Malang Sarr, Grujic, Felipe Anderson e Evanilson.