"Há 11 anos acordava às 3 da manhã para trabalhar, hoje jogo a Champions", diz ex-F. C. Porto

Felipe, antigo defesa central do F. C. Porto, falou do seu percurso profissional e revelou que acredita que o Atlético Madrid pode ganhar a Liga dos Campeões.

Felipe passou pelo F. C. Porto entre 2016 e 2019, tendo sido campeão nacional em 2017/2018. O defesa central transferiu-se esta temporada para o Atlético Madrid e tem sido um dos titulares mais importantes da equipa.

O brasileiro concedeu uma entrevista ao jornal "Marca", na qual abordou aspetos do seu percurso profissional e falou dos objetivos do Atlético para a Liga dos Campeões.

"Há 11 anos acordava às três da manhã para trabalhar e hoje estou aqui com este privilegio de jogar uma partida na melhor competição do mundo", revelou o futebolista.

Felipe explicou que sempre teve o sonho de ser jogador profissional, mas que as suas condições eram difíceis. Referiu que aos 18 anos pensou em desistir, mas que um DVD mudou tudo.

"Jogava futebol na liga da minha cidade. Um avançado que jogava comigo tinha outra pessoa que me podia ajudar. Essa pessoa viu-me jogar e fez um DVD com alguns dos meus momentos e levou ao Bragantino. Depois o treinador desse clube chamou-me e foi aí que começou tudo", afirmou.

O defesa também abordou o encontro desta terça-feira, contra o Liverpool. Afirmou que é normal que os ingleses sejam favoritos, visto que são campeões mundiais e vencedores da última edição da Liga dos Campeões, mas acredita na sua equipa.

"Temos total capacidade de jogar de igual para igual com o Liverpool. E como defendo este clube, vou fazer de tudo para que isso aconteça", acrescentou.

O Atlético Madrid recebe esta terça-feira o Liverpool, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em jogo marcado para as 20 horas.