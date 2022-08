Há Ali... Alipour para dar novas alegrias aos gilistas

João Faria Ontem às 23:04 Facebook

Reforço iraniano entra a tempo de resolver o jogo, aproveitando brinde do regressado Jordi

A meio da eliminatória europeia com o Riga FC, o Gil Vicente entrou bem na Liga, recebendo e vencendo o Paços de Ferreira, por 1-0, no jogo que fechou a primeira jornada.

Um golo de Ali Alipour, a cinco minutos do fim, decidiu a partida. O avançado iraniano, ex-Marítimo, entrou a 11 minutos do fim, a tempo de assinar o tento decisivo do jogo. Um lance duplamente caricato. Primeiro, Jordi, guarda-redes do Paços de Ferreira, saiu mal da baliza, aliviando a bola defeituosamente. Fran Navarro recuperou, escorregou, mas ainda pôde oferecer o golo a Ali Alipour.

Em noite de regresso à competição após 15 meses sem jogar devido a lesão, Jordi manchou uma boa exibição com o falhanço no lance capital, penalizando uma equipa que entrou melhor e podia ter saído para intervalo em vantagem.

Mesmo na segunda parte, em que os gilistas estiveram mais ativos, os pacenses tiveram duas boas chances de golo, desperdiçadas por Ganchas e Gaitán. Mas, as mexidas de Ivo Vieira deram frescura aos minhotos e a vitória acabou por sorrir aos gilistas.