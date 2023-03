Há cinco anos que o F. C. Porto não passava dois jogos seguidos sem marcar

Rui Almeida Santos Hoje às 12:12 Facebook

Desde 2018 que não se via o F. C. Porto ficar a zero em dois jogos consecutivos. É a terceira sequência do género no consulado de Sérgio Conceição no Dragão.

Após o nulo em Braga, o segundo consecutivo dos portistas em poucos dias, Sérgio Conceição colocou o dedo na ferida: "Não podemos ter dois jogos a zero seguidos. O golo está caro".

Não sendo inédita no seu consulado no Dragão, a sequência espelha as dificuldades na finalização de uma equipa que, nos últimos dez jogos, apenas marcou mais do que um golo em quatro partidas, frente a Vizela (2-0), Sporting (2-1), Desportivo de Chaves (3-1) e Estoril (3-2).

Em Braga, os azuis e brancos tiveram mesmo o pior registo da época no que toca a tentativas de golo, apenas cinco.

"Para aquilo que criamos somos muito pouco eficazes. Uma equipa grande, com as oportunidades que criámos, não pode ter dois jogos a zero seguidos", vincou o treinador portista, em Braga, e as estatísticas dão-lhe razão.

Frente ao Inter Milão, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o F. C. Porto terminou a partida com um índice de golos esperados (XG) de 1,69, e com os arsenalistas, apesar do pouco volume de jogo ofensivo, de 1,16.

Ou seja, pelas ocasiões criadas, seria de esperar que os portistas marcassem nos últimos dois jogos, mas faltou eficácia para consumar as expetativas.

É preciso recuar cinco anos, até à primeira época de Sérgio Conceição no banco do F. C. Porto, para encontrar uma sequência semelhante de jogos sem marcar dos azuis e brancos.

Na temporada 2017/2018, os dragões passaram por dois períodos idênticos, o primeiro dos quais em janeiro de 2018, quando empatou a zero com o Sporting, numa meia-final da Taça da Liga ganha pelos leões nos penáltis (4-3), e o Moreirense, para o campeonato.

Três meses depois, repetiu-se a seca de golos em dois jogos consecutivos. Na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, os dragões empataram a zero na casa do Liverpool e, cinco dias depois, perderam em Paços de Ferreira por 1-0.

Quando o campeonato regressar, no início de abril, após os compromissos das seleções, os portistas procuram superar a série estéril no ataque na receção ao Portimonense. Um objetivo imperioso, em vésperas da visita ao Estádio da Luz para defrontar o líder da Liga, Benfica.