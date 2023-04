Há cinco anos Ronaldo marcava um dos melhores golos de sempre

Rui Almeida Santos Hoje às 14:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristiano Ronaldo marcou um dos seus melhores golos, e também da história do futebol, precisamente há cinco, nos quartos de final da Liga dos Campeões, frente à Juventus.

O pontapé de bicicleta assombroso de Cristiano Ronaldo, ao serviço do Real Madrid, ajudou os "merengues" a derrotar a Juventus na Liga dos Campeões, numa caminhada que só terminou com a conquista do troféu, em 2018.

O golo foi eleito o melhor do ano pelos utilizadores do sítio da UEFA, com o português a ficar à frente de Dmitri Payet, do Marselha, e Eva Navarro, num jogo das sub-17 de Espanha frente à Alemanha.