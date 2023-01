Há clássico Sporting-Benfica nos oitavos da Taça de Portugal

JN/Agências Hoje às 20:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O clássico Sporting-Benfica destaca-se nos oitavos de final da Taça de Portugal em hóquei em patins, nos quais o F. C. Porto, detentor do troféu, visita o Física, da segunda divisão.

Os leões, que somam quatro troféus, e não vencem desde 1990, recebem as águias, com 14 triunfos na competição, que não ganham desde 2015.

O F. C. Porto, que comanda o ranking de êxitos na prova, com 18 Taças de Portugal, incluindo quatro das últimas cinco edições, tem missão mais facilitada, ante o opositor do segundo escalão.

PUB

O Óquei de Barcelos, com quatro cetros, o derradeiro em 2004, joga em casa do Turquel.

Quanto aos quartos de final da competição feminina, o Benfica, vencedor das últimas oito edições, recebe a Sanjoanense.

- Programo dos oitavos de final da Taça de Portugal masculina:

Póvoa (II) -- Famalicense (I)

Oeiras (II) -- Murches (I)

Salesiana (II) -- Sporting de Tomar (I)

Turquel (II) -- Óquei de Barcelos (I)

Sporting (I) -- Benfica (I)

Académica (II) -- HC Braga (I)

Física (II) -- FC Porto (I)

Parede (I) -- Valongo (I)

- Sorteio dos quartos de final da Taça de Portugal feminina:

Escola Livre Azeméis (I) -- Turquel (I)

Académica (I) -- Campo de Ourique (I)

CA Feira (I) -- Carvalhos (I)

Benfica (I) -- Sanjoanense (I)