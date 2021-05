Há dez anos, Dragão saiu feliz da única final europeia à portuguesa

João Faria Hoje às 09:55 Facebook

Vitória azul com o Braga, na decisão da Liga Europa de 2010/11, revisitada dez anos depois

Conquista A 18 de maio de de 2011, faz na próxima terça-feira 10 anos, o F.C. Porto conquistou a Liga Europa de futebol, frente ao Sporting de Braga, numa final 100% portuguesa, disputada em Dublin, República da Irlanda, e decidida com um golo do colombiano Radamel Falcao, perto do intervalo.

Foi a primeira e única vez que duas equipas lusas se defrontaram na decisão de uma prova europeia. O F. C. Porto que, sob o comando de André Villas-Boas, fizera um campeonato avassalador (primeiro lugar, com mais 21 pontos do que o Benfica, vice-campeão), juntava a segunda prova europeia de clubes a uma campanha interna quase imaculada, com 27 vitórias e três empates em 30 jogos.

Obrigados a disputar o play-off para entrar na competição, os portistas afastaram os belgas do Genk e fizeram depois uma fase de grupos com cinco vitórias e um empate, passando, facilmente, à fase seguinte da prova. Depois, só nos 16 avos de final é que sentiram algumas dificuldades, face ao Sevilha, com vitória em Espanha (2-1) e derrota, suficiente, na Invicta (0-1).

Finalista vencido, o Braga, orientado por Domingos Paciência, glória do adversário como jogador, estivera pela primeira vez na fase de grupos da Champions, acabando por ser desviado para a Liga Europa. Num percurso total de 19 jogos, afastou, entre outros, três ex-campeões europeus: Celtic, Liverpool e... Benfica, este último nas meias-finais.

Como o F. C. Porto eliminou o Vilarreal nas meias-finais, já se sabia que do duelo entre Braga e Benfica se encontraria um finalista português e aí os arsenalistas superaram as águias. Com 45 mil espectadores na Arena de Dublin, numa final europeia com pronúncia do Norte, a vitória sorriu aos dragões, coroando ainda Falcao que, além de ter sido o autor do único golo do jogo, foi o melhor marcador da prova, com 17 golos.

"Foi o culminar, o juntar algo europeu a um excelente percurso", considerou, então, André Villas-Boas, técnico do F.C. Porto.

Já Domingos Paciência, treinador do Braga, salientou a "grande tristeza" que sentia, não acabando como queria uma trajetória "digna de muitos elogios".

Curiosamente, os 13 jogadores que alinharam pelo F. C. Porto nessa final ainda jogam todos! Já no Braga, dos 14 que pisaram o relvado, só cinco é que ainda não penduraram as chuteiras.